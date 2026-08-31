В дневных стационарах Люберецкой больницы проведут лекции для пациентов ХНИЗ

В дневных стационарах поликлиник Люберецкой больницы проводят лекции для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями — школы ХНИЗ. Пока больным ставят капельницы, они прослушивают информацию о своем заболевании и факторах риска, которые могут привести к ухудшению самочувствия, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Специалисты рассказывают им об особенностях диеты, образа жизни и физической активности. В ходе занятий пациенты узнают, как правильно измерять давление и уровень сахара, пользоваться различными медицинскими устройствами, управлять стрессом. Так, пациентка Наталья Ванина отмечает, что узнала, какие продукты снижают уровень сахара в крови и как правильно подсчитывать хлебные единицы.

Чтобы получить знания в школе для больных неинфекционными хроническими заболеваниями, нужно обратиться к своему участковому терапевту или лечащему врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.