В дневных стационарах Люберецкой больницы проведут лекции для пациентов ХНИЗ
Фото: [Люберецкая областная клиническая больница, Наталья Лымарь]
В дневных стационарах поликлиник Люберецкой больницы проводят лекции для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями — школы ХНИЗ. Пока больным ставят капельницы, они прослушивают информацию о своем заболевании и факторах риска, которые могут привести к ухудшению самочувствия, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Специалисты рассказывают им об особенностях диеты, образа жизни и физической активности. В ходе занятий пациенты узнают, как правильно измерять давление и уровень сахара, пользоваться различными медицинскими устройствами, управлять стрессом. Так, пациентка Наталья Ванина отмечает, что узнала, какие продукты снижают уровень сахара в крови и как правильно подсчитывать хлебные единицы.
Чтобы получить знания в школе для больных неинфекционными хроническими заболеваниями, нужно обратиться к своему участковому терапевту или лечащему врачу.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.