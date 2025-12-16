В Долгопрудном открыли новую поликлинику для детей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Учреждение рассчитано на 95 посещений в смену.

Поликлиника расположена на территории жилого комплекса «Бригантина» на Парковой улице. В ней обустроены комфортные зоны ожидания, игровая комната, отдельные кабинеты для пациентов с ОРВИ, комната матери и ребенка.

Прием ведут педиатры, травматолог-ортопед, офтальмолог и оториноларинголог.

