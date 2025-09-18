В Долгопрудном отремонтировали элементы инфраструктуры на региональных дорогах

В Долгопрудном были отремонтированы элементы инфраструктуры на региональной дорожной сети. Об итогах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, привели в порядок остановочные павильоны. На остановках «Станция МЦД Водники» и «ТЦ Конфитюр» устранили граффити, а на проспекте Ракетостроителей восстановили остекление.

Также очистили от рекламы и граффити дорожные знаки на Лихачевском проспекте, на проспекте Ракетостроителей и на Парковой улице.

На трех улицах привели в порядок светофорные объекты, на трех участках восстановили дорожную и пешеходную разметку, на двух участках отремонтировали ограждения.

