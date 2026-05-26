В Долгопрудном стартовало строительство гостиничного комплекса для студентов и аспирантов МФТИ «Фитехлэнд». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В частности, будут построены восьмиэтажный гостиничный корпус площадью более 11 тыс. кв. м. и девять таунхаусов и коттеджей. Общее число номеров в гостинице составит 272 .На первом этаже откроют лобби-бар, конференц-зал, фитнес-зал, пищеблок.

Кроме того, на территории городка возведут все необходимые инженерные сооружения, в том числе трансформаторную подстанцию, котельную, дизель-генераторную установку, насосную станцию.

Общий объем инвестиций в проект составит около 1,5 млрд рублей. Завершить работы планируется к концу 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании инновационного научно-технологического центра в Долгопрудном.