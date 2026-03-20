В Долгопрудном в турнире «Область знаний» приняли участие 11 школ

Интеллектуальная игра «Область знаний» прошла на базе школы № 11 в Долгопрудном. Проект реализуется Общественной палатой Подмосковья и при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Цель проекта — популяризация науки и инженерных профессий среди молодежи Подмосковья.

В мероприятии приняли участие команды 11 школ округа. Для них провели шесть раундов на инженерную тематику. Это были вопросы и задания на логику и кругозор, игра в формате «Что? Где? Когда?».

По итогам турнира первое место заняли представители школы № 14. Второе место досталось лицею № 5, третье — школам № 9 и № 16.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по запуску проекта «Киберурок».