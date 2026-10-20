Инсайдеры назвали семь игроков, которые могут покинуть СКА после прихода Разина

Инсайдеры КХЛ: семь игроков СКА могут покинуть команду после прихода Разина

Культура и спорт

Фото: [ХК СКА]

После прихода в СКА главного тренера Андрея Разина инсайдеры КХЛ предполагают большие изменения в составе петербургского клуба.

Журналист «СЭ» Артур Хайруллин сообщил о скором обмене капитана команды и лучшего снайпера (9 шайб) Сергея Плотникова. Он отмечает, что 36-летний нападающий не вписывается в скоростной хоккей Разина. Также, по информации Хайруллина, на драфт отказов выставят двух опытных защитников, Андрея Педана и Никиту Зайцева.

Марк Верба в эфире «Скользкого льда» предположил, что обмен ждет лучшего бомбардира команды (19 очков) Николая Голдобина. Строптивый форвард уже уходил из «Металлурга» в «Спартак», когда магнитогорский клуб возглавил Разин. Хотя сам тренер заявил, что у него нет никаких проблем во взаимодействии с Голдобиным.

Эксперт программы «КХЛ здесь» Сергей Гимаев заявил, что легионеры Рокко Гримальди и Скотт Уилсон также могут собирать вещи. Гримальди хотели обменять еще до тренерской рокировки, а Уилсон уже играл у Разина в «Металлурге», и, как отмечал тренер, не смог приспособиться под его стиль.

Почти наверняка покинет клуб Игорь Ларионов-младший. В настоящее время нападающий травмирован, но Разин уже проговорился, что центральная ось в команде его полностью устраивает, так что, скорее всего, он не видит места в составе для сына своего предшественника.

Напомним, 18 октября СКА отправил в отставку Игоря Ларионова и уже через несколько часов объявил о назначении главным тренером Андрея Разина.

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