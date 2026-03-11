В Долгопрудном возведут новый спорткластер на базе ледовой арены

В Долгопрудном на базе существующей ледовой арены появится крупный спортивный кластер, в проект инвестируют около 250 млн рублей. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Строители обустроят новые площадки для командных и ракеточных видов спорта, а также крытую футбольную арену. Там появятся два новых здания рядом с существующей ледовой ареной. Спортивный комплекс площадью около 11,7 тыс. кв. м будет включать универсальный игровой зал, площадки для большого тенниса и падел-тенниса и другие помещения. Рядом появится открытая стоянка на 89 машино-мест.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 30 новых рабочих мест. Футбольную арену планируют достроить в четвертом квартале 2026 года, спортивный комплекс — в четвертом квартале 2027 года. Работы проходят за счет собственных средств застройщика — компании «Валдай-Тур», проект сопровождает Центр содействия строительству при Правительстве Московской области.

