В Долгопрудном задержали иностранца за незаконный оборот наркотиков

Сотрудники полиции в Долгопрудном задержали уроженца одной из арабских республик за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Во время досмотра у мужчины нашли несколько бумажных пакетов, где лежало 90 свертков с белым порошком. Также в телефоне злоумышленника были найдены фотографии с координатами расположения закладок.

Содержимое двух пакетов направили на экспертизу. Выяснилось, что в них находилось около 200 г наркотиков. Содержимое остальных пакетов также проверят.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске были задержаны два иностранных гражданина, которые подсадили двух школьниц на наркотики. Одна из девочек в результате употребления запрещенных веществ скончалась.