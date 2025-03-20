В Долгопрудном задержали иностранца за незаконный оборот наркотиков
Почти 100 свертков с наркотиками нашли у иностранца в Долгопрудном
Фото: [ГУ МВД России по МО]
Сотрудники полиции в Долгопрудном задержали уроженца одной из арабских республик за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Во время досмотра у мужчины нашли несколько бумажных пакетов, где лежало 90 свертков с белым порошком. Также в телефоне злоумышленника были найдены фотографии с координатами расположения закладок.
Содержимое двух пакетов направили на экспертизу. Выяснилось, что в них находилось около 200 г наркотиков. Содержимое остальных пакетов также проверят.
На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.
Ранее сообщалось, что в Солнечногорске были задержаны два иностранных гражданина, которые подсадили двух школьниц на наркотики. Одна из девочек в результате употребления запрещенных веществ скончалась.