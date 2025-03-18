В Солнечногорске задержали двоих иностранцев, которые подсадили школьниц на наркотики

В Солнечногорске задержали двоих иностранцев, которые склоняли школьниц к употреблению наркотиков. В результате одна девочка скончалась. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным ведомства, злоумышленникам 21 и 31 год. Мужчины действовали с января 2025 года и вовлекли в систематическое употребление наркотиков двух девочек. Из-за этого у школьниц развилась зависимость.

14 марта злоумышленники в очередной раз склонили девочек к употреблению запрещенных веществ. Одной из школьниц стало плохо, и она скончалась.

Мужчин задержали. В их отношении возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении злоумышленников под стражу. В рамках расследования выяснилось, что один из иностранцев находится в России незаконно.

Сейчас устанавливается причастность мужчин к совершению подобных преступлений в отношении других школьниц.

Ранее сообщалось, что в Королеве был задержан мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который подозревается в сбыте наркотиков.