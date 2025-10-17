В Долгопрудном завершат капремонт детского сада «Родничок»
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Долгопрудном на улице Октябрьской завершается капитального ремонта детского сада № 22 «Родничок», рабочие занимаются расстановкой мебели и ведут последние приготовления к открытию, которое состоится в октябре. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках областной государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. По словам руководителя работ Зиновия Доброго, на детской площадке у главного входа монтируют навес для колясок, рядом обустроят волейбольную площадку.
В ходе ремонта строители обновили фасад здания, заменили кровлю, все инженерные коммуникации, сантехническое оборудование, отремонтировали внутренние помещения и не только.
