В Долгопрудном завершат капремонт детского сада «Родничок»

В Долгопрудном на улице Октябрьской завершается капитального ремонта детского сада № 22 «Родничок», рабочие занимаются расстановкой мебели и ведут последние приготовления к открытию, которое состоится в октябре. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. По словам руководителя работ Зиновия Доброго, на детской площадке у главного входа монтируют навес для колясок, рядом обустроят волейбольную площадку.

В ходе ремонта строители обновили фасад здания, заменили кровлю, все инженерные коммуникации, сантехническое оборудование, отремонтировали внутренние помещения и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.