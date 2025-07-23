В домах Подмосковья в июне отремонтировали 45 систем пожарной сигнализации

В многоквартирных домах Подмосковья по итогам прошлого месяца было отремонтировано 45 систем пожарной сигнализации. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Как подчеркнули в ведомстве, проведение подобных работ нацелено на обеспечение безопасности жителей. Исправное оборудование позволяет оперативно реагировать на ЧС и минимизировать риск пожаров.

Если вы обнаружили дефекты в работе системы пожарной сигнализации, об этом следует сообщить в управляющую организацию, обслуживающую дом. Также можно подать заявку в Единую диспетчерскую службу региона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о важности перевода собраний собственников жилья в цифровой формат.