В домах Подмосковья в июне отремонтировали 45 систем пожарной сигнализации
Ремонт 45 систем пожарной сигнализации провели в домах Подмосковья в июне
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В многоквартирных домах Подмосковья по итогам прошлого месяца было отремонтировано 45 систем пожарной сигнализации. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Как подчеркнули в ведомстве, проведение подобных работ нацелено на обеспечение безопасности жителей. Исправное оборудование позволяет оперативно реагировать на ЧС и минимизировать риск пожаров.
Если вы обнаружили дефекты в работе системы пожарной сигнализации, об этом следует сообщить в управляющую организацию, обслуживающую дом. Также можно подать заявку в Единую диспетчерскую службу региона.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о важности перевода собраний собственников жилья в цифровой формат.