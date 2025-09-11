В Доме культуры «Контакт» в Химках организуют праздничную программу ко Дню города
В пятницу, 12 сентября, в Химках в Доме культуры «Контакт» организуют праздничный концерт «Славься, любимый город!», посвященный Дню рождения Химок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Мероприятие начнется в 18:00. Посетителей ждут выступления творческих коллективов и солистов ДК, а также встреча с участниками специальной военной операции, которые поделятся своими творческими номерами.
«Для нас День города — это особый праздник, возможность сказать спасибо нашему дому — Химкам. Мы очень рады, что в концерте примут участие как наши творческие коллективы, так и специальные гости. Уверена, что этот вечер подарит всем зрителям радость, гордость и чувство единства», — подчеркнула директор Дома культуры «Контакт», лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.
Мероприятие пройдет по адресу: улица Молодежная, дом 20, вход свободный.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
