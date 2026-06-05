В Доме правительства Московской области состоялось рабочее совещание с руководителями подрядных организаций

4 июня в Доме правительства Московской области прошло рабочее совещание с участием руководителей подрядных организаций, задействованных в государственных программах региона. Мероприятие прошло под руководством вице‐губернатора Владимира Локтева с привлечением представителей Минстроя и МТДИ.

Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области, участники встречи детально обсудили текущий этап реализации программ, связанных со строительством и капитальным ремонтом объектов социальной инфраструктуры. Особое внимание уделили вопросам эффективного контроля за использованием бюджетных средств и предотвращением необоснованного роста стоимости контрактов. Кроме того, отдельно рассмотрели подготовку строительной отрасли к переходу на полный электронный документооборот, который запланирован с 1 июля.

Владимир Локтев акцентировал внимание собравшихся на важности тщательной проработки проектных решений. Он подчеркнул необходимость системной оптимизации процессов, в том числе на уровне самих компаний‐подрядчиков. По словам вице‐губернатора, прозрачность рабочих процессов выступает главным инструментом контроля: отсутствие динамики в системе прямо указывает на приостановку работ на объекте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.