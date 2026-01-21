В Домодедове проведут капремонт детского сада «Светлячок»

В микрорайоне Авиационный на улице Чкалова, д.6 в Домодедово продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Светлячок» «Востряковского лицея №1», подрядчик завершает демонтажные, ведет отделочные и фасадные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь здания составляет более 1 тыс. кв. м, его построили в 1972 году. Строителям предстоит провести внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники, модернизацию пищеблока, системы пожарной безопасности и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.