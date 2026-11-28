Полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них приняли власти 52 российских регионов. Это следует из региональных законов, которые проанализировало РИА Новости .

В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории сроком на 5 лет — до 1 марта 2032 года. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.

Ранее РИА Новости передавало со ссылкой на региональные нормативные акты, что по данным на 20 ноября законы о продаже вейпов приняли в 32 регионах.

В период с 23 по 27 ноября законы о запрете продажи вейпов с 1 марта 2027 года одобрили депутаты еще в 20 регионах: в республиках Кабардино-Балкария, Коми, Крым, Дагестан, Луганской Народной Республике, Оренбургской, Курганской, Новгородской, Псковской, Мурманской, Омской, Волгоградской, Челябинской, Липецкой, Тульской, Тюменской областях, Камчатском и Краснодарском краях, а также в Еврейской автономной области. С 1 сентября 2027 года запрет начнет действовать в Хакасии.

В ряде регионов, к примеру в Самарской области, Ставропольском крае и Бурятии, инициатива обсуждается, но законы пока не приняты.

Ранее сообщалось, что протеиновыми огурцами из Одинцова нельзя закрыть норму белка.