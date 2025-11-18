В Домодедово начался капремонт детского сада «Светлячок»

В микрорайоне Авиационный в Домодедово начался капитальный ремонт здания дошкольного отделения «Светлячок» «Востряковского лицея №1», расположенного на улице Чкалова, д.6, подрядчик приступил к демонтажным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их завершат в 2026 году.

Здание построили в 1972 году, его площадь превышает 1 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники и не только.

