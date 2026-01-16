В Домодедово построили второй детский сад в составе ЖК «Прибрежный Парк»

В ЖК «Прибрежный Парк» городского округа Домодедово построили второй детский сад, рассчитанный на 150 мест, группе «Самолет» выдали разрешение на ввод соцобъекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь учреждения составила 2,5 тыс. кв. м, оно расположено рядом с действующим детским садом на 300 мест. В здании три этажа, оно рассчитано на шесть групп детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Для них организовали групповые помещения, зал для занятий физкультурой и кружковые, музыкальный зал и не только. На прилегающей территории построили игровые площадки с теневыми навесам, спортивную площадку и многофункциональную площадку для мероприятий, проводимых на улице.

