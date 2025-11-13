В Домодедово стартовали отделочные работы в рамках капремонта детского сада «Заряночка»

На улице Мирной, стр. 6 в селе Растуново городского округа Домодедово продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Заряночка» Заревской средней школы, подрядчик приступил к отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья» за счет средств регионального бюджета, в них задействованы 25 человек.

Площадь здания составляет более 2,3 тыс. кв. м. В нем заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят покраску стен, заливку и укладку пола и не только. Детский сад планируют открыть в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.