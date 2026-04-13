В Домодедово возвели новый дом в ЖК «Оптима»

На улице Ледовской в городском округе Домодедово построили новостройку в ЖК «Оптима», рассчитанную на 544 квартиры, ГК «Премьера» выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь новостройки превысила 19,3 тыс. кв. м, на территории ведется обустройство дворов с детскими и спортивными площадками, зонами отдыха для разных возрастных групп. В составе ЖК предусмотрены восемь домов (третий – введен в эксплуатацию), два детских сада и школа На первых этажах расположатся коммерческие помещения под магазины, аптеки, пункты выдачи, детские и спортивные объекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.