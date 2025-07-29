В Домодедово врачи спасли разбившегося велосипедиста, который поехал встречать рассвет

В ведомстве уточнили, что молодой человек поехал «встречать рассвет» и не справился с управлением при спуске на большой скорости. Специалисты оказали ему первую помощь — сделали обезболивающую инъекцию, обработали раны и наложили асептические повязки.

«После чего эвакуировали 25-летнего молодого человека в Домодедовскую больницу в стабильном состоянии», – рассказала руководитель регионального объединения № 11 Московской областной станции скорой медицинской помощи Людмила Харченко.

В ходе обследования у пациента выявили сотрясение мозга, множественные ушибленные раны головы и левого колена. Ему провели комплексное лечение, после чего выписали в стабильном состоянии под наблюдение лечащего врача по месту жительства, уточнил заведующий травматологическим отделением Домодедовской больницы Юрий Соловьев.

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