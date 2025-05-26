В Домодедово вынесли обвинительный приговор в отношении брачного афериста

Домодедовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 38-летнего брачного афериста из Саратовской области, которого признали виновным в совершении двух преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в период с 2020 по 2022 год он познакомился с двумя состоятельными москвичками. В ходе развития романтических отношений мужчина под предлогом финансовых трудностей убедил их одолжить деньги. Так он в общей сложности получил более 11,7 млн рублей.

Ущерб потерпевшим уже возместили, в ходе судебного заседания подсудимый принес свои извинения женщинам. Его приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.