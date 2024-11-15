В Домодедово задержали местного жителя, который убил мать своих детей

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Фото: [Медиасток.рф]

В Домодедово задержали местного жителя в возрасте 50 лет, который убил мать своих детей. Преступление было совершено в квартире дома на Северной улице, передает ГУ МВД России по Московской области.

По версии следствия 14 ноября между мужчиной и женщиной 1985 года рождения произошла ссора на почве ревности со стороны подозреваемого. В ходе разборок он нанес потерпевшей как минимум девять ударов ножом.

От полученных ранений женщина скончалась на месте. Мужчину задержали. На него было заведено уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается.

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