В Домодедово задержали местного жителя за незаконное изготовление оружия

В Домодедово задержали местного жителя 1985 года рождения за незаконное изготовление оружия, сообщает ГУ МВД России по Московской области. На мужчину завели уголовное дело.

Сотрудники полиции выявили в гараже подозреваемого в селе Красный Путь четырнадцать предметов, которые конструктивно были схожи с карабином, пистолетами и револьверами. Кроме того, были найдены четыре сотни патронов, части к оружию и бутылка с порохом.

Выяснилось, что более ста патронов пригодны для стрельбы, а два предмета являются самодельным карабином и пистолетом Макарова. Мужчину арестовали.