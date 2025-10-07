В Домодедово завершат строительство четырех корпусов в ЖК «Прибрежный Парк»

В ЖК «Прибрежный Парк» от Группы «Самолет» в Домодедово продолжается строительство четырех жилых корпусов, рассчитанных более чем на 1,3 тыс. квартир общей жилой площадью более 41 тыс. кв. м, строительная готовность каждого из них превысила 70%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители обустраивают в домах кровлю, монтируют инженерные системы, выполняют благоустройство дворовой территории. В новостройках будут представлены квартиры различной планировки от студий до четырехкомнатных, индивидуальные кладовые на первом этаже корпусов. На дворовой территории появятся игровые площадки, воркаут-зоны, столы для пинг-понга, столы для игры в шахматы, площадки для тихого отдыха под навесом, места для занятий йогой и прогулочные тропинки.

На территории комплекса также возводят детский сад для 150 малышей и поликлинику на 216 посещений в смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.