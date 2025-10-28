В Домодедово завершат строительство второго детского сада в ЖК «Прибрежный Парк»

Строители выполняют работы по монтажу инженерных систем и внутренние отделочные работы, на прилегающей территории – устанавливают игровое оборудование и обустраивают покрытия. Площадь дошкольного учреждения составит порядка 2,5 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на шесть групп для детей в возрасте от двух до семи лет. Для них обустроят групповые ячейки, помещения пищеблока, медицинский кабинет, физкультурный и музыкальный залы и не только. Во дворе появится зона для проведения мероприятий, многофункциональная игровая площадка и зона для занятий физкультурой.

