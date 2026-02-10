В Домодедове завершилось строительство многоуровневой парковки

В подмосковном Домодедове завершили строительство парковки открытого типа на 900 авто, она предусмотрена для автовладельцев квартир жилого комплекса «Домодедово парк». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства после проверки выдали застройщику заключение о соответствии здания проекту, вскоре паркинг введут в эксплуатацию. Площадь многоуровневой парковки составила почти 24 тыс. кв. м. В ее состав вошли зоны хранения автомобилей, автомойка и шиномонтаж, помещения для посетителей, а также технические и подсобные блоки.

