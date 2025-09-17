В Домодедовской больнице появился новый ангиограф
Минздрав: новый ангиограф появился в Домодедовской больнице
В Региональном сосудистом центре Домодедовской больницы вместо старого аппарата установили новый ангиограф, с помощью которого выполняются операции пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Технику закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Это уже второй ангиограф, который мы запускаем с начала года в Подмосковье. Ранее такой же аппарат начал работать в Егорьевской больнице», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По словам министра, на закупку оборудования и ремонт кабинетов направили бюджет в размере почти 230 млн рублей. Аппараты позволяют проводить малоинвазивные операции на сосудах и артериях. Главный врач Домодедовской больницы добавил, что его главное преимущество заключаются в детальной и быстрой визуализации сложных патологий.
