В Домодедовской больнице восстановили речь и движение у 22-летнего пациента после травмы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Пациент в возрасте 22 лет поступил с серьезными последствиями бытовой травмы: у него наблюдался речевой дефицит (нарушение речи), двигательные нарушения и проблемы, которые затрудняли его самостоятельное обслуживание.

Для пациента разработали индивидуальную программу реабилитации. Он занимался индивидуально с логопедом, психологом, а также проходил механотерапию и упражнения на мелкую моторику.

Благодаря комплексному подходу неврологический дефицит практически полностью регрессировал за три недели пребывания пациента в отделении. Молодой человек научился самостоятельно выполнять бытовые задачи и ушел домой с минимальным дефицитом для дальнейшего восстановления.