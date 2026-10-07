В Домодедовской больнице вылечили пациента с оспой обезьян

В инфекционном отделении Домодедовской больницы вылечили 27-летнего мужчину, у которого была диагностирована оспа обезьян — заболевание, которое ранее встречалось преимущественно в Африке. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Пациент поступил с типичной клиникой: температура до 38 °C и характерные высыпания по всему телу. Благодаря своевременной диагностике и грамотному лечению он полностью выздоровел за 12 дней.

«Это не первый случай оспы обезьян, который мы лечим», — отметила Ирина Шилкина, заведующая инфекционным отделением.

По ее словам, первые пациенты поступили еще в 2022 году после того, как ВОЗ объявила о риске распространения заболевания из Африки в другие страны.

Специфического препарата против вируса оспы обезьян нет. Лечение носит поддерживающий характер: проводится инфузионная терапия, а при развитии осложнений со стороны других органов подключается антибактериальная терапия. Несмотря на то, что в редких случаях болезнь может иметь тяжелые последствия, особенно у пациентов с сопутствующими заболеваниями, большинство случаев заканчивается полным выздоровлением.