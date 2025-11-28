В дошкольном отделении гимназии «Логос» в Дмитрове начались общестроительные работы
Детский сад при гимназии «Логос» в Дмитрове откроют после капремонта в 2026 году
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Дмитрове в рамках капитального ремонта дошкольного отделения гимназии «Логос» начались общестроительные работы. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Учреждение находится на Кропоткинской улице. Площадь здания составляет свыше 1,9 тыс. кв. м.
В рамках ремонта здесь обновляют крышу и инженерные коммуникации. Также оборудуют видеонаблюдение и противопожарную сигнализацию.
Открытие отремонтированного здания запланировано на 2026 год.
