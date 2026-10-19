В подмосковном Подольске возведут ЖК «Пахра Сити»

В Подольске возводят ЖК «Пахра Сити», ГК «Развитие» реализует проект на Красногвардейском бульваре — на площадке установлены два башенных крана, ведутся монолитные работы, уборка территории от деревьев и мусора. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В проекте реализуют подземный паркинг, на –1 этаже запроектированы кладовые для сезонных вещей и велосипедов. Во дворе появятся зоны для активных игр детей разного возраста, спортивные площадки и места для отдых, а также многоуровневое освещение, озеленение и арт-объекты.

В состав комплекса войдут два отдельно стоящих корпуса высотой 18–26 этажей, рассчитанных на 772 квартиры. Рядом расположены школа, детский сад, торговые центры «Западный» и «Корстон».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.