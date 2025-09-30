В Дубне откроют обновленную детскую музыкальную школу

В Дубне на улице Флерова после капитального ремонта вскоре откроется Детская музыкальная школа, рабочие ведут пусконаладку инженерных систем, сборку и расстановку мебели и музыкальных инструментов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь здания 50-х годов постройки составляет более 1,3 тыс. кв. м. В нем утеплили и обновили фасад, заменили кровлю, все инженерные сети, сантехнику, окна и двери, отремонтировали стены и потолки, установили системы пожаротушения и видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион» и не только. Работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.