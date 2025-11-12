В Дубне построят новую детскую поликлинику

В Дубне на улице Энтузиастов построят новую детскую поликлинику, подрядчик приступил к подготовительному этапу работ на стройплощадке. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке ведется планировка территории, возведение временных ограждений, обустройство подъездных дорог и мест складирования материалов, прокладка временных коммуникаций для обеспечения строительства», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2027 году.

Министр уточнил, что медучреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену, там будут обслуживать более 8 тыс. детей. Для них обустроят блок помещений неотложной помощи, педиатрии, функциональной диагностики, специализированной медико-санитарной помощи и не только. Рядом со зданием появятся парковочное пространство и места для отдыха.

