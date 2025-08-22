В Дубне прокуратура проконтролирует ход расследования дела о покушении на мошенничество в крупном размере

В Дубне прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о покушении на мошенничество в крупном размере. Преступление было совершено в июле текущего года, сообщили в прокуратуре Московской области.

К руководителю благотворительного фонда «Батальон» в Дубне, который оказывает помощь бойцам СВО, под видом сотрудника ФСБ обратился мужчина. Он заявил, что несколько военнослужащих якобы находятся в плену, и предложил организовать их эвакуацию за денежное вознаграждение — 500 тыс. руб. за каждого бойца.

Предоставленная мужчиной информация была заведомо ложной. На злоумышленника завели уголовное дело. Выяснилось, что он причастен к совершению других преступлений, связанных с мошенничеством. Сейчас мужчина под стражей.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Раменском вынесли приговор женщине, которая была соучастницей вымогательства в 2014 году.