К семи годам колонии приговорили женщину за вымогательство, совершенное в Раменском в 2014 году

В Подмосковье вынесли приговор 45-летней женщине по делу о вымогательстве, которое было совершено в Раменском в 2014 году. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

В 2013 году вор в законе Сергей Самарский создал ОПГ для совершения вымогательств в отношении жителей и организаций Подмосковья. В состав группировки вошла подсудимая.

В 2014 году участники ОПГ, находясь в офисе ООО «ЭлКом», начали угрожать гендиректору организации, требуя передать им 2 млн руб. и право пользования расчетным счетом юрилица. Тот выполнил требования.

Суд приговорил женщину к семи годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 100 тыс. руб. Также был наложен арест на денежные средства подсудимой в сумме более 900 тыс. руб.

