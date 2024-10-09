В Дубне задержали подростков, избивших мужчину

В Дубне задержали троих несовершеннолетних, которые участвовали в избиении мужчины 1983 года рождения. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Ранее сотрудники полиции обнаружили в сети видеозапись, на которой группа молодых людей избивает мужчину. Один из злоумышленников также стреляет из предмета, конструктивно схожего с оружием.

Выяснилось, что инцидент произошел возле ресторана быстрого питания на проспекте Боголюбова. Между жителем и группой молодых людей вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В ходе разборок один из участников выстрелил из пневматического оружия.

Мужчина с травмами обратился в медучреждение. Молодых людей задержали. Ими оказались местные жители 2010, 2006 и 2008 годов рождения. У одного из них нашли пневматический пистолет. Подростков поставили на профилактический учет.