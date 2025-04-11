В двух подмосковных округах проведут ремонт «космических» дорог

В 2025 году в Подмосковье проведут ремонт двух «космических дорог», работы пройдут в Долгопрудном и Дмитрове в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Долгопрудном специалисты Мосавтодора заменят 1,8 км асфальтобетонного покрытия на проспекте Пацаева, названном в честь космонавта, Героя Советского Союза Виктора Пацаева. Она ведет к нескольким паркам, школам, детским садам, медицинским учреждениям, станции Водники и пристани.

В Дмитрове отремонтируют улицу Космонавтов, названную в честь начала освоения космоса первыми советскими космонавтами, здесь уложат 1,5 км нового покрытия. Это позволит обеспечить комфортный проезд к школам, детским садам, больнице, парку, стадионам, а также к Дмитровскому кремлю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.