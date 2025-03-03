В двух поликлиниках Подмосковья установили новые флюорограф и рентген-аппарат

В подмосковных учреждениях установили еще две единицы нового оборудования — это флюорограф и рентген-аппарат. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Флюорограф был установлен в поликлинике №2 Люберецкой больницы, а аппарат для рентгент-диагностики — в поликлинике №1 Красногорской больницы.

Технику закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На эти цели направили около 55 млн руб.

В общей сложности с начала года в медучреждениях области ввели в работу 16 единиц нового тяжелого оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по закупке нового медицинского оборудования в 2025 году. Технику установят в 72 учреждениях.