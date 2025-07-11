В Дзержинском после капремонта открыли обновленную поликлинику

В Дзержинском после капитального ремонта открыли взрослую поликлинику, в ней заменили инженерные коммуникации, окна, выполнили внутреннюю отделку, отремонтировали кровлю и фасад. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря проведенному ремонту, в поликлинике Дзержинской больницы созданы комфортные условия для пациентов и медицинских специалистов. Организованы комфортные зоны ожидания, установлена понятная навигация и удобная мебель», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в медучреждении также создали доступную среду для пациентов с ограниченными возможностями здоровья. В общей сложности на ремонт направили почти 332,5 млн рублей.

Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену, помощь там получают почти 38 тыс. человек. Заведующая поликлиникой Дзержинской больницы Антонина Александрова уточнила, что прием проводят терапевты и узкопрофильные специалисты.

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