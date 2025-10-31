В Дзержинском проведут капремонт пятой гимназии

В подмосковном Дзержинском городского округа Люберцы, на улице Томилинская, 9, проходит капитальный ремонт гимназии № 5, подрядчик выполняет демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ремонт проходит в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», его планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь здания 1989 года постройки составляет более 12,4 тыс. кв. м. В нем отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.