В Дзержинском стартовала сборка мебели в ходе капремонта гимназии № 5

В городе Дзержинский городского округа Люберцы на улице Томилинской продолжается капитальный ремонт гимназии № 5, строительная готовность объекта превысила 83% — рабочие приступили к сборке мебели. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», в них задействованы 180 человек и девять единиц техники. Они также выполняют отделочные и общестроительные работы, обустройство кровельного пирога и фасадные работы, монтаж оконных блоков и инженерных сетей и не только.

Здание построили в 1989 году, в нем ведут замену оконных блоков, инженерных сетей, внутреннюю отделку помещений, установят новые двери и осветительные приборы, проведут фасадные и кровельные работы и так далее. Школу откроют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.