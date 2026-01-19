В Дзержинском уже наполовину выполнили демонтажные работы в рамках капремонта детсада при лицее №3

В Дзержинском уже на 50% выполнили демонтажные работы в рамках капитального ремонта детского сада при лицее №3. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Дошкольное учреждение находится на улице Ленина. Здание было возведено в 1967 году. Его площадь составляет свыше 2 тыс. кв. м.

Капремонт детсада проводится в рамках госпрограммы. Сейчас на объекте наполовину выполнены работы по демонтажу. После этого приступят к отделочным работам. Ремонт завершится до конца этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области не отмечается нехватка учреждений образования.