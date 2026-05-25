Последствия COVID‑19: как инфекция влияет на память и кости — объясняет врач

Пандемия коронавирусной инфекции официально завершилась, однако ее последствия до сих пор продолжают причинять страдания миллионам людей по всему миру. Медики бьют тревогу: примерно у 90% пациентов, переболевших COVID-19, в той или иной степени страдает память. Многие также обращаются к врачам с жалобами на заболевания костной ткани. Почему после перенесенного ковида «плывет» сознание и «крошатся» кости, а также как и где жители Подмосковья могут бесплатно проверить состояние своего здоровья — об этом рассказывает врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко в материале REGIONS.

Мозг в тумане: что происходит с когнитивными способностями

Почти 90% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, предъявляют жалобы на так называемый «туман в голове». Исчезает способность удерживать внимание и концентрироваться на задачах. Из памяти выпадают целые фрагменты событий.

Человеку становится трудно вспомнить пароль от собственного телефона или имя любимого актера в давно знакомом фильме. Это расстройство — один из самых распространенных симптомов постковидного синдрома. Медики предупреждают: он может сохраняться до трех лет после формального выздоровления.

«Ко мне приходят пациенты, которым трудно работать после ковида. Назначаем препараты для улучшения мозгового кровообращения. Лечение долгое, месяцами», — объясняет Александра Куденко.

Костный инфаркт: как коронавирус разрушает скелет

Еще одно тяжелое последствие COVID-19, о котором заговорили относительно недавно, — асептический некроз головки бедренной или коленной кости, иначе называемый инфарктом кости. Это патологическое состояние, при котором из-за резкого ухудшения кровоснабжения участок костной ткани постепенно отмирает, что в конечном итоге ведет к разрушению всего сустава.

Вирус поражает эндотелий — клетки, выстилающие внутреннюю поверхность сосудов. В результате нарушается нормальное питание костной ткани, и развивается настоящая капиллярная катастрофа. Кость перестает получать необходимый кислород и питательные вещества. Отдельные ее участки попросту отмирают, становятся рыхлыми, пористыми и уже не способны выдерживать обычную нагрузку тела. Этот процесс носит название остеонекроза.

Проблема заключается в том, что на ранних этапах остеонекроз невозможно разглядеть на обычном рентгеновском снимке. Его выявляют только с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), когда зона поражения уже успевает стать достаточно обширной. Сами болевые ощущения появляются лишь на второй-третьей стадии процесса, когда кость уже начала необратимо разрушаться.

«Коронавирус для многих не прошел бесследно. Но если у вас болит кость, а УЗИ и рентген не видят патологии, не успокаивайтесь. Требуйте направления на МРТ суставов. И обязательно запишитесь на диспансеризацию — это бесплатно и не отнимает много времени. Лучше потратить час на обследование, чем потом год на лечение», — отметил Александра Куденко.

Как вовремя распознать проблему

Врач-терапевт Александра Куденко советует обратить пристальное внимание на перечисленные ниже симптомы.

Постоянное чувство усталости, падение работоспособности и «туман в голове». Человек теряет способность концентрироваться на простейших задачах, начинает допускать глупые ошибки. Возникает тягостное ощущение, будто сознание «забито ватой».

Боли в костях и суставах. Возникают ноющие неприятные ощущения в области паха, ягодичных мышцах, коленных суставах. Эти боли заметно усиливаются при ходьбе — ближе к концу дня или после любой физической нагрузки.

Хромота или ограничение подвижности. У человека появляется так называемая «утиная» походка. Больному становится трудно надевать обувь или выполнять приседания.

«Если у вас появились такие симптомы, не отмахивайтесь от них. Идите к врачу и настаивайте на обследовании. Лучше потратить время и убедиться, что все нормально, чем пропустить начало серьезной проблемы», — объясняет Александра Куденко.

