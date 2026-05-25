Еда, которая строит камни: терапевт из Подмосковья рассказал, какие продукты опасны при мочекаменной болезни

Согласно статистике, мочекаменная болезнь выявляется примерно у 35–40% людей, приходящих на прием к урологу. По частоте встречаемости песок и твердые конкременты в органах мочевыделительной системы уступают лишь инфекционным заболеваниям мочевых путей. Возможно ли не допустить этот процесс с помощью коррекции рациона? Какие именно продукты способствуют образованию камней, а какие, напротив, служат профилактикой их появления? На эти вопросы ответил врач-терапевт из подмосковного Домодедова Александра Куденко в беседе с REGIONS.

Оксалатный удар: когда кальций превращается в противника

Оксалатные камни считаются одними из самых плотных и к тому же наиболее опасных разновидностей. Они образуются из кальциевых солей щавелевой кислоты. Их поверхность шиповатая, неровная, поэтому они с легкостью травмируют нежную слизистую оболочку мочевыводящих путей. Именно эти камни чаще всего становятся причиной появления крови в моче и провоцируют сильнейшие болевые приступы.

В народе бытует распространенное заблуждение: раз уж камни кальциевые, значит, кальций, поступающий с пищей, — главный враг, и от него при мочекаменной болезни следует полностью отказаться. Это опасное и абсолютно неверное суждение.

«Парадокс в том, что кальций из еды, наоборот, защищает от оксалатных камней. Он связывается с оксалатами еще в кишечнике, не дает им всосаться в кровь, и они выводятся с калом, а не через почки. Опасно не есть кальций, а есть продукты, богатые оксалатами, на фоне дефицита кальция. Тогда оксалаты беспрепятственно идут в почки и кристаллизуются», — объясняет Александра Куденко.

Черный список продуктов, провоцирующих образование оксалатных камней:

Если у человека есть склонность к формированию оксалатных камней, главными врагами становятся продукты питания, в которых содержится повышенное количество щавелевой кислоты. Врач-терапевт Александра Куденко рекомендует ограничить их потребление.

Щавель, шпинат, ревень. В этой троице оксалатов больше всего. Если вы любите зеленые щи или полезные смузи со шпинатом, позволяйте себе такие блюда не чаще одного раза в неделю.

Свекла и ее ботва. Свекла сама по себе полезна, но при оксалатных камнях ее лучше предварительно отваривать и не включать в ежедневное меню.

Какао и шоколад. Несмотря на то, что магний в какао полезен, оксалатов в нем тоже предостаточно. Темные и горькие сорта шоколада попадают под запрет.

Орехи (особенно миндаль и грецкие). Орехи безусловно полезны, но при оксалатурии их количество в рационе лучше существенно сократить.

Чай и кофе. Эти напитки обладают не только мочегонным эффектом, но и сами содержат оксалаты. Кофе вдобавок способен повышать кислотность мочи.

«При оксалатных камнях важно не просто убрать щавель и шпинат, а добавить в рацион продукты с кальцием и магнием. Творог, сыр, кунжут, отруби. Магний и цитраты не дают кристаллам склеиваться в камни. И главное — пейте воду. Обильное питье — лучшее лекарство от всех камней», — советует Александра Куденко.

Уратные камни: роль пуринов и мочевой кислоты

Уратные конкременты образуются из мочевой кислоты и ее солей. В основе их формирования лежит сбой в пуриновом обмене. Пурины — это особые вещества, содержащиеся в животных белках и некоторых других продуктах. При их распаде как раз и образуется мочевая кислота. Если этой кислоты вырабатывается слишком много или моча по каким-то причинам закисляется, кислота начинает кристаллизоваться, превращаясь в твердые камни.

Любопытный медицинский факт: уратные камни практически не видны на стандартном рентгеновском снимке. Их обнаруживают либо по анализам мочи, либо при ультразвуковом исследовании. Зато они лучше других типов конкрементов поддаются растворению с помощью диеты и лекарственной терапии.

Продукты из «красной зоны» при уратных камнях

Пациентам с диагностированными уратными камнями необходимо строго ограничивать потребление пуринов.

Красное мясо (говядина, баранина, конина) и субпродукты (печень, почки, сердце, мозги). В этих продуктах содержание пуринов максимально высокое.

Наваристые мясные бульоны. В процессе варки пурины из мяса переходят в жидкость. Суп на крепкой косточке — блюдо вкусное, но для человека с уратными камнями оно потенциально опасно.

Жирная рыба (скумбрия, сардины, килька) и морепродукты. Рыба, несомненно, полезна, но при уратной форме мочекаменной болезни ее разрешается есть не чаще двух раз в неделю, маленькими порциями и только в отварном виде, без употребления бульона.

Бобовые (горох, фасоль, чечевица). Они тоже содержат пурины, хотя и в меньшем количестве, чем мясо.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

«Если у вас уратные камни, мясо полностью исключать нельзя — вы лишите себя белка и витаминов группы B. Просто готовьте его правильно. Отваривайте и сливайте первый бульон. И обязательно сочетайте мясо с овощами — они ощелачивают мочу и нейтрализуют кислоту», — объясняет Александра Куденко.

Стратегия питания при мочекаменной болезни

Врач Александра Куденко выделяет несколько универсальных правил, которые актуальны для всех типов конкрементов.

Первое правило — пейте достаточно воды. Это самый важный пункт. Чем больше жидкости поступает в организм, тем менее концентрированной становится моча. Минимальная норма — от 2 до 2,5 литров в сутки (при отсутствии сердечной недостаточности и серьезных патологий почек). Лучше всего пить обычную чистую воду, а не чай или кофе.

Второе правило — не злоупотребляйте солью. Избыток натрия усиливает выведение кальция вместе с мочой, а это прямой путь к образованию камней.

Третье правило — ограничьте животный белок. Мясо, птица, рыба и яйца подкисляют мочу. В кислой среде быстрее растут как уратные, так и оксалатные камни.

Четвертое правило — ешьте цитрусовые. Лимоны и апельсины богаты цитратами — веществами, которые связывают кальций в кишечнике и тем самым препятствуют кристаллизации. Добавляйте дольку лимона прямо в стакан с водой.

Пятое правило — не увлекайтесь витамином С. В больших дозировках (более 1000 мг в сутки) аскорбиновая кислота превращается в оксалаты и тем самым провоцирует камнеобразование.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

«Абсолютно безопасной диеты, подходящей всем, не существует. Тип камня определяет диету. Не зная состава камня, вы можете навредить. Поэтому сначала — анализ, потом — диета, а не наоборот», — заключает Александра Куденко.

Ранее врач Ольга Уланкина назвала стресс основной причиной появления кровавого пота.