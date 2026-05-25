Шашлык едва не стоил жизни: в Красногорске мужчина подавился мясом и попал на операционный стол

В Красногорскую клиническую больницу экстренно доставили мужчину, который не мог нормально глотать и жаловался на сильную боль за грудиной. Причиной стали два крупных куска шашлыка, застрявших в пищеводе и полностью перекрывших его просвет. Об этом пишет REGIONS.

Дискомфорт усиливался с каждым глотком, вызывая у пациента панику. Благодаря оперативной работе эндоскопического отделения диагноз установили быстро. Заведующая отделением Юлия Шашкова пояснила, что такая ситуация грозит повреждением слизистой, воспалением и отеком. Врач-эндоскопист Захар Трохин под контролем современного оборудования аккуратно сместил фрагменты шашлыка в желудок. Операция прошла без разрезов, без травм, а реабилитация не потребовалась.

Пациент почувствовал облегчение сразу после процедуры и поблагодарил медиков. Врачи напоминают: если после еды возникает резкая боль при глотании или ощущение кома за грудиной, нельзя заниматься самолечением. Нужно немедленно обращаться за помощью — только специалисты смогут быстро и безопасно решить проблему.

