Когда сухость стоп — не просто возраст: разбираем опасные симптомы

С годами человеческие стопы претерпевают заметные изменения. Кожные покровы становятся более сухими, ногтевые пластины утолщаются, появляются омозолелости и трещины. Многие люди воспринимают эти явления как неизбежные спутники старения и просто отмахиваются от них. Однако медики предупреждают: отдельные перемены в состоянии ног могут свидетельствовать не о возрасте, а о развитии заболеваний, которые вполне реально и необходимо лечить. О том, на какие тревожные сигналы со стороны стоп ни в коем случае нельзя закрывать глаза, рассказывает врач-дерматолог из подмосковного Подольска Инга Журова в материале REGIONS.

Сухость и трещины на пятках, которые не лечатся кремами

Сухие пятки — весьма типичная жалоба, особенно после 50 лет. Кожа на этой зоне от природы толще и грубее, а жировая прослойка под подушечками стоп с годами истончается и начинает хуже амортизировать нагрузку. Однако если трещины становятся глубокими, начинают кровоточить и не заживают даже от обычных увлажняющих средств, это серьезный повод насторожиться.

За такими стойкими трещинами могут скрываться опасные заболевания, предупреждает врач. Например, сахарный диабет — он нарушает нормальное питание тканей, и любые повреждения на ногах заживают крайне медленно. Или сбои в работе щитовидной железы, из-за которых обмен веществ существенно замедляется. Также причиной может быть атеросклероз сосудов нижних конечностей, когда кровоснабжение в ногах резко ухудшается.

Порой проблема кроется и в банальной нехватке витаминов — A, E, группы B, а также дефиците железа. В любом случае, если трещины не проходят, лучше не откладывать визит к врачу.

«Если пятка треснула до крови и вы мажете ее месяц, а толку ноль — не ждите чуда. Трещина на пятке может быть первым звонком при диабете. Идите к врачу, сдайте кровь на сахар. Возможно, лечить надо не ноги», — объясняет Инга Журова.

Онемение и ощущение бегающих мурашек в области стоп

Чувство, будто по ногам кто-то бегает, либо внезапное онемение пальцев — симптомы, которые нередко списывают на простую «отсидел ногу». Если подобное случается изредка и быстро проходит само собой, повода для тревоги, как правило, нет. Однако когда онемение возникает беспричинно — в состоянии покоя или по ночам — и продолжается длительное время, визит к неврологу откладывать не стоит.

Как поясняет специалист, чаще всего онемение вызывают проблемы с позвоночным столбом, в особенности при остеохондрозе или межпозвонковых грыжах. Другая распространенная причина — так называемые туннельные синдромы, то есть защемление нервных стволов в узких анатомических каналах. Кроме того, подобная симптоматика может сопровождать сахарный диабет, рассеянный склероз или дефицит витаминов группы B.

«Мурашки в пятках, которые не проходят после смены позы, — это не „отлежала“, это уже неврология. Нерв зажат где-то выше колена, а немеет почему-то палец или пятка. Не терпите, идите к неврологу. Лечение запущенного остеохондроза — это долго и дорого. Лучше начать рано», — добавляет Инга Журова.

Вечерние отеки

Ближе к вечеру привычная обувь начинает жать, а на коже остаются заметные следы от ремешков сандалий или туфель. Незначительная припухлость в конце дня может быть вполне нормальным явлением: за день кровь застаивается в нижних конечностях, избыток соли задерживает жидкость в организме, а жара способствует расширению сосудов.

Однако дерматолог выделяет три тревожных сигнала, при которых консультация врача становится обязательной:

отек не исчезает к утру;

отек наблюдается только на одной ноге;

кожа на припухшем участке краснеет, становится горячей на ощупь и болит.

Подобные проявления могут указывать на варикозное расширение вен, сердечную недостаточность, патологии почек либо лимфостаз — нарушение нормального оттока лимфатической жидкости. С возрастом венозные клапаны начинают работать хуже, поэтому отеки беспокоят очень многих пожилых людей. Но терпеть их и отмахиваться от симптомов ни в коем случае не следует.

«Отекла только правая нога, а левая как обычно? Это не „вода застоялась“. Это может быть тромбоз глубоких вен. Срочно к флебологу, сделайте УЗИ. С каждой минутой промедления риск отрыва тромба растет. Не шутите», — предупреждает Инга Журова.

Вогнутые ногтевые пластины на ногах

Такое состояние носит медицинское название «койлонихия». Ноготь истончается, становится плоским, а затем его края загибаются кверху, а середина, наоборот, проваливается внутрь, формируя ложкообразное углубление. Это вовсе не косметический дефект, а вполне серьезный клинический симптом. Чаще всего вогнутые ногти сигнализируют о железодефицитной анемии — состоянии, при котором в крови не хватает железа.

Помимо этого, причинами могут быть постоянное травмирование ногтя (например, из-за слишком тесной обуви), грибковая инфекция, а также системные заболевания соединительной ткани, в частности красная волчанка. Если ногти на ногах внезапно приобрели вогнутую форму, медики советуют сдать общий анализ крови и проверить уровень ферритина.

Холодные ступни в тепле

Если ноги остаются ледяными даже при комнатной температуре — это вариант далеко не нормы. Причинами иногда выступают физиологические особенности: худощавое телосложение, пониженное артериальное давление, малоподвижный образ жизни. Однако холодные стопы нередко служат симптомом гораздо более серьезных нарушений. Среди них — атеросклероз сосудов ног (когда холестериновые бляшки сужают просвет артерий), сахарный диабет, болезнь Рейно (спазм сосудов в ответ на холод или стресс) и вегетососудистая дистония.

Особую опасность представляет ситуация, когда одна нога остается теплой, а другая — заметно холоднее. Это может указывать на тромбоз артерии. Если к этому добавляются боли в икрах при ходьбе, выпадение волос на голенях, а также синюшный или бледный оттенок кожи, такая картина требует незамедлительного визита к врачу.

«Наши пациенты часто считают, что отекают и мерзнут ноги от усталости. На самом деле многие скрытые болезни ползут именно снизу, от стоп. Не стесняйтесь жаловаться терапевту на то, что ноги мерзнут летом. Это важная улика в поиске серьезного заболевания», — заключает Инга Журова.

