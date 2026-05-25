Жара опасна не только для людей: как защитить питомцев от перегрева

В жаркую погоду кошки и собаки могут перегреться гораздо быстрее, чем кажется, пишет Daily Mail со ссылкой на рекомендации ветеринарной организации PDSA. Особенно уязвимы плоскомордые породы, пожилые животные, питомцы с лишним весом и хроническими заболеваниями.

Главное правило — не гулять в пик жары. Собаку лучше выводить рано утром или поздно вечером, когда солнце ниже, а температура мягче. В сильную жару прогулку иногда безопаснее вовсе пропустить, особенно если животное плохо переносит тепло.

Дома питомцу стоит организовать прохладное место: комнату без прямого солнца, с закрытыми шторами, хорошим проветриванием, вентилятором или кондиционером. Вода должна быть свежей и доступной в нескольких местах, особенно для кошек, которые часто пьют неохотно.

Поездок с животным лучше избегать. Даже короткая дорога может стать опасной, если машина задержится в пробке или салон прогреется сильнее, чем кажется.

Не стоит так же пытаться «охладить» питомца, скормив ему кубик льда: у активных собак лед может повредить зубы. Куда безопаснее ледяная крошка, но лучше не экспериментировать и положиться на прохладную воду.

И еще один простой пункт — груминг. Спутанная шерсть удерживает тепло, поэтому регулярное расчесывание помогает животному легче переносить жару.