Киркоров потребовал миллион рублей у российских СМИ из-за новости о долгах по коммуналке

Народный артист РФ Филипп Киркоров подал иск к телеграм-каналу SHOT и редакции издания LIFE, сообщает The Voice. Король поп-эстрады требует признать порочащими его честь и достоинство статьи, в которых, по его мнению, содержалась ложная информация о задолженности по коммунальным услугам.

Киркоров настаивает, что указанные в текстах сведения не соответствуют действительности и могут негативно повлиять на его репутацию и концертную деятельность.

Сумма иска — более миллиона рублей. Артист требует взыскать с каждого издания по 521 тыс. рублей, а также опубликовать опровержение. Кроме того, певец просит возместить расходы по уплате государственной пошлины в размере 15 тыс. рублей.

Напомним, что это не единственный судебный успех Киркорова в последнее время. В начале мая Московский областной суд вынес решение в его пользу по делу о земельных участках. Адвокатам певца удалось доказать, что он владеет территорией на берегу Москвы-реки на законных основаниях с 2014 года. Бизнесмен Глеб Рыськов, требовавший сделать пирс общедоступным и снести постройки, проиграл.

