Почему пожилые люди чаще становятся жертвами мошенников, и как избежать обмана

В современном мире финансовая грамотность становится важнейшим навыком для каждого, а для пенсионеров — особенно. Люди старшего поколения часто оказываются мишенью мошенников, которые используют их доверие, недостаток информации и страх. Каждому пенсионеру важно знать, что «безопасный счет» — это миф, и насторожиться при звонке из госорганов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал финансовый аналитик, квалифицированный инвестор, кандидат экономических наук Михаил Новачук.

Почему пожилые люди в зоне риска

По его словам, пожилые люди действительно чаще других становятся жертвами мошенников. Это связано с несколькими причинами:

Советское и постсоветское воспитание сформировало у них определенные психологические паттерны. Они склонны верить людям, которые предоставляются сотрудниками банков, полиции или госорганов, к любому «авторитарному» мнению относятся, как к закону.

С возрастом снижается критическое мышление, а реакция на страх и тревогу становится острее.

Современные технологии, онлайн-банкинг и цифровые деньги для многих пожилых людей остаются непонятными и пугающими. Им проще поверить живому голосу по телефону, чем информации в приложении.

Основные правила безопасности для пенсионеров

По его мнению, для защиты пожилых людей от мошенников важно понимать несколько базовых принципов. В первую очередь, что российская банковская система одна из самых прогрессивных и надежных.

«В России банки используют многоуровневую защиту счетов. Без участия владельца снять или перевести деньги практически невозможно. Мошенники всегда пытаются заставить человека самого совершить нужное им действие», — сообщил собеседник издания.

Экономист напомнил, что пожилым людям важно знать, что «безопасный счет» — миф. Такого понятия в банковской или юридической практике не существует.

«Если вам предлагают перевести деньги на „безопасный счет“ — это верный признак мошенничества», — сказал он.

Кроме того, третий триггер — это психологическое давление.

«Если вас торопят, ставят ультиматумы, требуют принять решение немедленно — это всегда повод насторожиться. Настоящие сотрудники банков и госорганов так не поступают, особенно по телефону. Они могут только рекомендовать или предлагать, для них не характерно оказывать психологическое давление на человека», — предупредил Новачук.

Распространенные схемы мошенничества

Эксперт напомнил, что мошенники постоянно совершенствуют свои методы обмана россиян. Часто используется схема с несколькими звонками: один представляется сотрудником банка, другой — из госуслуг, третий — из полиции. Это создает иллюзию достоверности.

«Главная цель мошенников — заставить вас как можно дольше оставаться на связи. Чем дольше вы разговариваете, тем выше вероятность, что вас удастся обмануть», — сообщил он.

По его мнению, для повышения защищенности пожилых людей необходимы специальные образовательные программы: короткие курсы, видеоролики с разбором типичных ситуаций, регулярные напоминания в СМИ о признаках мошенничества. Чем больше люди знают о схемах обмана, тем сложнее мошенникам добиться успеха.

Как защитить себя и пожилых родственников

Не сообщайте личные данные. Никогда не передавайте по телефону паспортные данные, номера карт, коды из СМС или пароли.

Завершайте разговор при малейших сомнениях. Если что-то кажется подозрительным — кладите трубку. Можно сказать: «Я перезвоню в банк сам» или «Мне нужно посоветоваться с родственником».

Обсуждайте ситуацию с близкими. Если вам звонят с угрозами или требованиями, обязательно расскажите об этом детям, внукам или другим доверенным лицам.

Разделяйте счета. Для повседневных расходов используйте одну карту, а крупные сбережения храните на отдельном счете.

