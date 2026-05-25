В Котельниках возведут воспитательно-образовательный комплекс

В микрорайоне Опытное поле в подмосковных Котельниках завершается строительство воспитательно-образовательного комплекса, рассчитанного почти на 2,5 тыс. мест, в работах задействованы более 420 человек и 17 единиц техники. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Выполняются работы: прокладка внутренних электрических сетей и электрических лотков, системы теплоснабжения, внутренних слаботочных сетей. Работы по монтажу лифтов, внутренняя отделка помещений. На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, строительная готовность объекта превысила 90%. Площадь комплекса составит почти 35 тыс. кв. м, в его состав войдут школа и детский сад. Для детей обустроят четыре спортивных зала, две библиотеки, актовый зал на 800 зрителей, помещения для изучения технологий, столовую, медпункт. На территории появятся игровые и спортивные площадки. Открыть учреждение планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.